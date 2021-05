KROONIKA ROTTERDAMIS | Uku Suviste tunnistab pärast finaali ukse taha jäämist: täna see lugu ei olnud piisav!

Väga uskumatu (tunne - toim.). Võib-olla sellepärast, et see oli esimene esinemine pärast seda, kui oli olnud vaikus. Rahvas on saalis, kes elab kaasa ja lõpuks olin ma ju esimest korda Eurovisioni laval. Tunne on tõesti megahea," ütles Uku Eesti ajakirjanikele. "Täna see lugu ei olnud piisav, et pääseda finaali. Kes teab, mis homne toob," jäi laulja optimistlikuks.