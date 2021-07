HARMOONIA Liina ja Vahur päikeseloojangul oma suitsusauna ees. Kristjan Lepp

"Suitsusaunas on midagi ürgeestilikku," leiab Vahur Kersna. Telelegend ja mitmed teised tuntud eestlased hindavad sajandivanuse suitsusauna mõnusid nii kõrgelt, et on kulutanud tublisti energiat ja raha selle hankimiseks ning taastamiseks.