Teatrijuht ja produtsent Karl Kermes: produtsendiks olemine on rütm, milles ma hingan

Fookus teleprojektidel

Teatrite sulgemise tõttu on Karli fookus sel aastal teleprojektidel ning üheks suuremaks neist on “Alo” 2.hooaja produtseerimine. “Praegu tegelemegi veel viimaste “Alo” osade montaažiga ning teeme lõppviimistlust. Hetkel saab Elisa Huubist vaadata esimest viite osa ning alates sügisest ka nendele järgnevat viite osa,” räägib Karl. Lisaks sellele on produtsendil käsil ka juba uue seriaali kirjutamine, mille kohta ta jagab täpsemat infot siis kui on õigem aeg. “Praegu oleme jõudnud esimese episoodiga esimeste mustanditeni ning kavatseme seda suve jooksul palju edasi arendada,” tekitab Karl põnevust.

Loe lähemalt, mismoodi mõjutas koroona teatritegevust, kuidas on teleseriaali "Alo" filmimine koroona tõttu kulukamaks läinud ning mis tegevusega maandab Kermes pingeid!