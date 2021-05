Kes võidab Eurovisioni? Kihlveokontoritel on uus võidusoosik

„Kui enne Rotterdamis toimunud poolfinaale ennustati Eurovisiooni lauluvõistluse võitjaks Prantsusmaad lauluga „Voilà“, siis nüüd on võidusoosik hoopis Itaalia. Nende võistlusloo „Zitti e buoni” tõenäosuseks tänavune Eurovisioon võita on Betsafe’s 23%, järgnevad Prantsusmaa 20 ja Malta 12,7 protsendiga,“ sõnas ennustusportaali analüütik Ivan Špol. Tema sõnul on esiduo võiduvõimalused jätkuvalt väga tasavägised, mis tähendab, et esikoha pärast võib minna tihedaks rebimiseks ning ennustused muutuda veel minuteid enne laupäevase finaali algust.