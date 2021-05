Päev enne suurfinaali on Eurovisioni favoriidid kolm Vahemere riiki

Ennustusportaalide kohaselt on kõige suurem võiduvõimalus ehk 26 protsenti võita Itaalial. 20 protsendiga on teisel kohal endine number üks favoriit Prantsusmaa. Kolmandal kohal on 11 protsendiga Malta, aga kaugele ei jää ka Šveits (10%).

Foto: Eurovision World

Kihlveokontoreid tuleks meeles pidada, sest neil on suuresti õigus. Ennustati õigesti ju kõik esimesest poolfinaalist edasisaajad ning ka see, et Uku Suviste finaali ei pääse.

Itaalia oli üks seitsmest riigist, mis osales kõige esimesel lauluvõistlusel 1956. aastal, võttes šnitti Sanremo muusikafestivalist. Itaalia osales lauluvõistlusel regulaarselt kuni 1997. aastani, mil võistlusest eemale jäädi. Nad naasid 2011. aastal ning on lauluvõistluse võitnud kahel korral (1964, 1990).

Prantsusmaa oli samuti nende seitsme riigi seas, kes esimesest lauluvõistlusest osa võttis. Nad on kokku osalenud 63 korda, jäädes eemale vaid kahel korral - 1974 ning 1982. Nad on lauluvõistluse võitnud viiel korral (1958, 1960, 1962, 1969, 1977).

Saareriik Malta on Eurovisionil osalenud 33 korral, tehes debüüdi 1971. Sellel ja järgmisel aastal jäädi viimaseks ning vahemikus 1075-1991 võeti 16 aasta pikkune paus. Malta ei ole lauluvõistlust kunagi võitnud, nende parim tulemus on teine, mis on saavutatud kahel korral (2002, 2005).