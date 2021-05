Lady Gaga jäi vägistamise järel rasedaks: ta jättis mu tänavanurgale, sest oksendasin ja oli halb olla

Lauljanna oli vaid 19-aastane, kui meessoost muusikaprodutsent ta vägistas. Mees oli ähvardanud kogu tema muusika ära põletada, kui ta enda riideid seljast ei võta, vahendas BBC.

Lady Gaga väidab, et tema väidetav vägistaja jättis ta siis rasedana tänavanurgale tema vanemate kodu juures, sest ta oksendas ja tal oli halb olla.

Veel aastaid hiljem kannatas ta tugeva närvivapustuse all ning teda valitses ülim paranoia.

Gaga, kelle päris nimi on Stefani Germanotta, tegi need avaldused Oprah Winfrey ja prints Harry Apple TV saate "The Me You Can't See" esimeses episoodis. Saade tegeleb vaimset tervist puudutavate stigmadega.

Lauljanna puhkes intsidenti meenutades nutma. See toimus ajal, kui ta alles püüdis muusikatööstuses läbi lüüa. "Ma olin 19-aastane ja töötasin muusikavaldkonnas, kui produtsent ütles mulle, et ma riided seljast võtaksin. Ma ütlesin ei ja läksin minema. Siis ta ütles, et põletab kogu mu muusika ära ja ta ei lõpetanud," meenutas Gaga.

"Ta ei lõpetanud küsimist ja ma tardusin... Ja ma isegi ei mäleta, [mis edasi juhtus]."

Praegu 35-aastane lauljanna tunnistas, et ta ei avalda kunagi oma ründaja nime.

"Ma saan #MeToo liikumisest aru, saan aru, et nii mõnedki inimesed tunnevad end sellega mugavalt, aga mina mitte. Ma ei taha mitte kunagi enam selle inimesega silmitsi olla," sõnas lauljanna.

Gaga rääkis vägistamisest esimest korda 2014. aastal ning see temaatika käis läbi ka tema lauludest "Swine" ning 'Til It Happens To You". Viimane oli taustamuusika dokumentaalfilmil "The Hunting Ground", mis rääkis USA ülikoolides toimuvatest vägistamisest. Film kandideeris 2016. aastal ka Oscarile.

Vägistamise tõttu tekkinud trauma saatis teda aastaid ning muutis teda inimesena. Sellest tekkinud närvišokk mõjus talle ka füüsiliselt ning ta läks haiglasse. Haiglas otsustasid arstid, et peale füüsilise ravi peaks Lady Gaga minema ka psühhiaatri juurde.

Tal võttis paranemine kaks ja pool aastat, kuid kogu negatiivne trauma võib ülilihtsalt tagasi tulla. Nüüd on tal parem ja ta püüab elu positiivsemana vaadata.