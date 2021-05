Noorukesel tõsielutähel diagnoositi vähk: tänan teid armastuse ja toetuse eest

22-aastane tõsielutäht tegi uudise oma fännidele teatavaks Instagramis. "Hei, kutid. Sain täna testitulemused kätte ning kahjuks on mul kilpnäärmevähk," avaldas Demi.

Kilpnäärmevähi puhul on tegu haruldast tüüpi vähiga, mis ründab kaela alumises piirkonnas olevat nääret, mis toodab hormoone.

"Kasvaja on eemaldatud, aga mulle on vaja teha lisaoperatsioonid, et ka ülejäänud kilpnääre eemaldada," lisas Demi.