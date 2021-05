VIDEO | Prints William on BBC peale maruvihane: pettuse abil saadud intervjuu viis vanemate lahutuseni

Ajakirjanik Martin Bashir pani viis päeva tagasi ameti maha, kuna usutakse, et ta kasutas pettust, et printsess Diana intervjuuks nõusse saada, vahendas BBC.

Varasemalt on prints Harry meediat ebaprofessionaalsuses ja ebaeetilisuses süüdistanud. See oli ka üks põhjuseid, miks ta koos abikaasa Meghan Markle'iga otsustas UKst lahkuda.

Prints Williami puhul arvati, et tema on ema surma ja kogu selle ümber lahvatanud skandaali selja taha jätnud, kuid intervjuu asjaolude avalikuks tulemisel on William oma meelt muutnud.

Ta ütles avalduses, et see intervjuu mõjutas tugevasti tema vanemate omavahelisi suhteid ning praktiliselt süüdistas BBC-d oma vanemate lahutuses.

"Aga mind kurvastab kõige enam asjaolu, et kui BBC oleks juba 1995. aastal kaebuseid uurima hakanud, siis oleks minu ema teadnud, et teda peteti," sõnas William.

Sisejuurdlus näitas, et Martin Bashir meelitas Diana venda krahv Charles Spencerit end oma õega tutvustama, näidates talle võltsitud dokumente, mille kohaselt maksti teatud indiviididele, et printsess Dianat jälgida.

Ja William usub, et see valearusaam mõjutas sügavalt seda, kuidas Diana intervjuu ajal Bashiri küsimustele vastas. Printsi arvates ei ole intervjuu legitiimne ning seda ei tohiks enam kunagi näidata.

Bashir on sõnanud, et dokumentide võltsimine oli rumal asi, mida teha, aga ta ei usu, et see mõjutas kuidagi tema otsust intervjuud andma.