Euroekspert Olavi Pihlamägi: visuaal ei aidanud kuidagi meie laulule kaasa

"Visuaal oleks võinud meid rohkem aidata,s sõnas Pihlamägi. "Marvin Dietmann võttis väga suurelt ette ja tegi lavastused kuuele riigile. Pooled said edasi ja pooled ei saanud. Ma ei ütle, et Dietmann poleks hea lavastaja, sest ta aitas ju Conchita Wursti võidule, aga Eesti lavastus oli küll suhteliselt tagasihoidlik. Terve eilne kontsert oli täis väga imelikke visuaalseid lahendusi."

Vahetult pärast Eurovisioni lauluvõistluse 2. poolfinaali lõppu teatas Uku Suviste, et vaatamata sellele, et edasi ei pääsenud, on tal tunne ikkagi hea. Enne lavale minekut oli lembelaulik mõelnud sellele, et teda jäeti maha.

"Väga uskumatu [tunne]. Võib-olla sellepärast, et see oli esimene esinemine pärast seda, kui oli olnud vaikus. Rahvas on saalis, kes elab kaasa ja lõpuks olin ma ju esimest korda Eurovisioni laval. Tunne on tõesti megahea," ütles Uku Eesti ajakirjanikele. "Täna see lugu ei olnud piisav, et pääseda finaali. Kes teab, mis homne toob," jäi laulja optimistlikuks.