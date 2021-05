Prints Harry: ema surm pani mind jooma ja narkootikume tegema

Prints Harryl oli ema surma järel väga raske mõista, mis juhtus. Ükski süüalune ju õnnetuse põhjustamise eest karistada ei saanud. "Need samad inimesed, kes sundisid ta Pariisis autoga sõites tunnelisse põgenema, olid need samad, kes pärast tema surnukehast pilte tegid," rääkis ta vaimset tervist puudutavas saates "The Me You Can't See" Oprahle.

Vaatamata sellele, et Harry elas ema kaotust valusalt läbi, siis kuninglikust perest ta vaatamata palumisele abi ei saanud, temalt eeldati, et ta peab lihtsalt edasi liikuma. Ta tunnistas, et lõpetas ühel hetkel sellele mõtlemise, sest see tegi ta kurvaks.

Harry on varasemalt öelnud, et isa, prints Charlesi kasvatused tekitasid temas trauma, mille järel on kuninglikud abid soovitanud Harrylt kõik kuninglikud tiitlid võtta.

Kõik see viis tema elus suurte pidude perioodini vanuses 28-32, mida Harry ise on nimetanud õudusunenäoks. Ta rääkis Oprahle, et ta jõi mõnel õhtul nädalate jagu alkoholi ning oli valmis võtma narkootikume, et vähem tunda seda, mida ta tundis.

Harry rääkis ka oma suhtest Meghan Markle'iga, kes soovitas tal umbes neli aastat tagasi teraapiasse minna. Ta sõnas: "Ma teadsin, et kui ma ei lähe teraapiasse ja end korda ei tee, siis ma võin kaotada selle naise, kellega ma tahan terve ülejäänud elu koos olla."

Meghan on ka ise oma vaimse tervise probleemidest rääkinud, üks nendest jube periood, kui ta Archiet oodates mõtles enesetapule. See tehti avalikuks märtsis toimunud skandaalses CBS intervjuus just Oprahle.