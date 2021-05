Favoriitide ringi, kellel on reaalne võiduvõimalus, võib lugeda lausa viis või kuus artisti. Siiski on Rotterdamis kõige enam inimeste meelel ja keelel Itaalia ja Prantsusmaa esitused. Ka kogenud Eurovisioni eksperdid arvavad, et täna hilisööl lähebki kõige põnevamaks võitluseks just nende kahe riigi vahel.