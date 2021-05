INTERVJUU | Esimese venelasena Eurovisonil osalenud Viktor Klimenko: omal ajal oli see kultuurisündmus, kus inimesed istusid frakkides ja õhtukleitides

Viktor Klimenko saatus on olnud üsnagi ebatavaline. Koos isa Savva Ivanovitšiga, kes oli Kubani kasakas, pages nii tema kui kogu perekond 30. aastatel kodukohast Karjalasse. Just seepärast, et Teise maailmasõja puhkemise ja Soome armee pealetungi ajal said löögi ennekõike mitmete äärealade külades elanud pagulased, sealhulgas kasakad.

Sellegipoolest ilmnes Viktori anne juba varajases nooruses. Talle meeldis väga laulda ning nii kolis ta Soomes elades õige pea pealinna. Seal õppis ta näitlejaks ja sõlmis lepingu kohaliku teatriga. Temast sai hiljem lausa televisioonis ühe lastesaate juht.

60ndate alguseks oli ta kogu riigis omandanud juba üsnagi arvestatava kuulsuse lauljana. Nii võitis ta ka üleriigilise lauluvõistluse ning sõitis Soomet esindama Eurovisionile. Kõige kõrval teadsid aga vähesed üht väikest saladust - Napolis Eurovisionil Soomet esindanud Viktor polnud üldsegi ametlikult soomlane, vaid hoopiski venelane.

