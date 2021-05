Mart Mardisalu suursaadikust kaasa tütre traumeerivast koolialgusest Gruusias: õhtul saime tagasi nutetud silmadega lapse!

Ka Mart Mardisalu tunnistab, et viimane aasta on pere covid-olukorra ja reisipiirangute tõttu olnud rohkem lahus kui koos: "Sügisel, kui maailm lukku pandi, ei saanud ma pikka aega üldse pere juures käia ja ju harjusime sellise permanentse ekraani kaudu elamisega ära.” Et selline perest eemal olek ja kaugsuhe pole aga pikas perspektiivis jätkusuutlik, mõistsid nii Mart kui Riina. „Oma kogemusest võin öelda, et lähedus kaob, kui kaob ühine argipäev,” tõdes naine nukralt.