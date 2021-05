Suri Soome presidendi Sauli Niinistö armastatud pereliige

"Presidendipere on oma armastatud pereliikme lahkumise pärast sügavalt kurb," teatab kantselei. Lennu näol oli tegemist Bostoni terjeriga, kes käis Niinistöga sageli erinevatel ametlikel üritustel.

Jenni Haukio meenutab Lennut Twitteris puudutava järelhuudega: "Kui see oleneks meie piiritust armastusest, elaksid igavesti," kirjutab Haukio.

2017. aastal kirjutas Maaleht , et president Sauli Niinistö sai meie president Kersti Kaljulaiult kingiks koerapildiga bareljeefpadja. Saaremaa väikeettevõtja Maire Forsel oli päris üllatunud, kui sai ühel ilusal päeval telefonikõne presidendi kantseleist sooviga teha seesugune padi.

"Kas olete kuulnud midagi Sauli Niinistö Lennu-koirast? Lennu on Bostoni terjer, Soome presidendi pereliige ja silmatera ja kas on veel mõnda paremat võimalust teise riigi presidendile südamesse pugeda kui tema kalli koerakese kaudu? Seda tarkust teab ka meie president Kersti Kaljulaid, sest ega ta muidu poleks tahtnud Soome presidendile just tema kalli silmateraga patja kinkida," rõõmustas Forsel.