Viimane Eurovisioni võitja Duncan Laurence meenutab võidutrofee purunemist: seda asja oli võimatu transportida

Eurovisioni ametlik leht viitab Duncaniga vesteldes kuuldustele, et lauljal olevat kogemata purunenud teel Iisraeli võidutrofee.

"Tõepoolest, mul juhtus nii. Sellepärast, et seda asja on võimatu transportida. Nad peaksid tegema selle jaoks mingisuguse kasti või midagi, sest kui sa selle võidad, siis EBU on nagu: "See on sinu oma, nägemist!" tõdeb Laurence.

"See on väga raske. Tehtud klaasist ning väga väike altpoolt ning ülevalt väga raske ja suur. Nii, et seda haarates peab olema hoolikas," lisab Laurence.

"Hommik pärast Eurovisioni pidin ma minema lennukile ja ma mõtlesin: "Okei, mida ma nüüd teen? Ma otsustasin trofee pakkida mitmete hotelli rätikute sisse ja panin selle lõpuks kotti. Ma tõesti arvasin, et see on turvaline. Ja kui ma koti maha panin, kuulsin ma järsku prõksatust," meenutab ta.

Õnneks EBU suhtus katki minemisse küllaltki leebelt ning nad olid valmis selle ära parandama. Ausalt öelda on see üks asju, millele võistluse jooksul üldse mõtle. Igatahes, kui on tõesti soov võita, peaks omama plaani, kuidas see trofee koju viia.