Uued tuuled telemaastikul: Kethi Uibomägi hakkab juhtima TV3 uudistesaadet "Suvised Seitsmesed"

Kodumaistest üllatajatest jõuavad TV3 25.juubelisuvel eetrisse ka kaks mõnusat suvist meelelahutajat. „Läbi suve Taaviga!“ ning „Kurvist kurvi: Tartust Tallinna“. 31.mail alustav „Läbi suve Taaviga“ on muhe ja vürtsikas rännak läbi Eesti, kus näeme meie väikese kodumaa elu kogu selle ilus ja eheduses. Saadet juhib Taavi Libe, kelle eest ei jää varjatuks ükski kant, kus on leida huvitavaid inimesi või erilisi sündmusi.

Meelelahutuslikes „Suvistes Seitsmestes“ on sel suvel ka palju head muusikat ning uusi põnevaid rubriike – Allan Muuk tutvub külaeluga, Erkki Sarapuu reisib, Ingrid Teesalu toimetab rõduaias, Karmen Karus üllatab tänavamänguga jpm. Kahel avanädalal valmib saade ajaloolises Vihula mõisas, siis aga jätkatakse Maarjamäe lossi hoovis paiknevast suvestuudiost. Just koostöös „Suviste Seitsmestega“ jõuab Maarjamäelt 17.juunil TV3 ja Kroonika koostöös otse-eetrisse ka glamuurne gala „Eesti meelelahutusauhinnad 2021“.

Kethi sõnul tekitab „Suviste Seitsmeste“ juhtimise puhul enim elevust võimalus töötada koos absoluutsete teleproffidega: „Lisaks sellele, et saan koostööd teha tipp-teletegijatega nagu Mart Mardisalu, Marek Lindmaa ja Ingrid Teesalu, on põnev ka õppimise moment ja pea ees tundmatusse hüppamine. Suvestuudio müstilises Vihula mõisas on eriline ning otsesaate juhtimine minu jaoks esmakordne. Olen õnnelik, et TV3 mulle sellise võimaluse pakkus; samuti heas mõttes elevil ja positiivselt mugavustsoonist väljas. Loodan vaatajatele pakkuda parimat meelelahutust, säravaid silmi ja huvitavaid saateid,“ räägib Kethi Uibomägi.

Esmakordselt võlub Eesti vaatajaid uus suurejooneline romantikaseriaal „Armastuse ahelad“, mis vahetab välja suvepuhkusele siirduva „Kirgede tormi“. Tegemist on südameid põksuva paneva aegumatu armastuslooga, mille keskmes on kaunis neiu Katerina, keda on kasvatatud tõeliseks daamiks, kuigi tegelikult on noor naine pärisori. Ukrainas 2019.aastal valminud teleloos on suuri tundeid, intriige, kirge, reetmist ja saladusi, mille raamiks on köitev pildikeel – luksulikud interjöörid, lummavad loodusvaated, imelised detailid ning lisaks ka suurepärased näitlejad. Sarja peaosas on Katerina Kovaltšuk, kuid osatäitjate ridades teeb kaasa ka Eesti juurtega andekas näitlejanna Julia Aug. „Armastuse ahelaid“ on võrreldud ka maailmakuulsa sarjaga „Downton Abbey“. „Armastuse ahelad“ on TV3s alates 31.05 argipäeviti kell 16.50.

Suvistes reedeõhtutes möllavad kired 4.juunist, mil alustab tõsielusari „Vene poissmees“, mis on ülipopulaarse USA tõsielusarja „Bachelor“ Venemaa versioon. Tõsielusarjas keskmes on 33-aastane Anton, kelle südant püüvad võita veerandsada tütaralast, kel kõigil erinev välimus, sotsiaalne staatus ja elukäik. Slaavi temperamendile vastavalt ei kulge Antoni elu armastuse otsingud sugugi raugelt ja rahulikult, vaid oodata on dramaatilisi skandaale, rohkelt pisaraid, aga ka ülevoolavat õnne ja sügavaid tundeid. Lisaks sarja jälgimisele pakub „Vene poissmees“ Eesti inimestele võimalust heita pilk idanaabri juba veidrana mõjuvasse väärtusruumi, kus soorollid on veel kindlalt paigas ja seksism igapäevaelu laialdane osa.

Oma lemmiku leiavad televaatajad TV3 suvisest värvikast filmiprogrammist, mis on koondatud ühise nimetaja alla: „Suvekino“. Tore uudis on ka see, et laupäevaõhtuste koguperefilmide soovitajaks on sel suvel laste lemmik Jänku Juss.

Ka Kadri Pikhof naaseb aasta ja kolmekuuse poja kõrvalt ekraanile

"Olen nautinud oma vanemapuhkuse iga hetke. Päevad koos lapsega on olnud lusti täis – tants ja trall alates kella kuuest hommikul! Aga pean tunnistama, et natuke igatseb hing ka seda adrenallini ja põnevust, mida töötamine uudistetoimetuses igapäevaselt mulle pakkus. Seega olen elevil, et juulis saan taas mikrofoni haarata ja uudiseid teha. Esialgu kavatsen töötada osalise koormusega," tõdeb Pikhof Kroonikale.