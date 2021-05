Öeldagu mis tahes, lõppkontsert polnud sugugi halb. Mulle igatahes meeldis. Kord aastas – alati! On näha, et publikul on sellist show-d väga vaja, nii et karavan liigub kindlasti edasi. Kahju muidugi, et sisule on jäänud välise kõrval suhteliselt väike osa - aga eks see kipu nii olema tänapäeval paraku kõiges.

