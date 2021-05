KROONIKA ROTTERDAMIS | Pöörane Måneskin avaldas pressikonverentsil oma edu saladuse: me ei tulnud siia võitma!

Bändi laulja Damiano tunnistas, et hetkel, kui ta sai aru, et nad on võitnud, käisid peast läbi vägagi härdad mõtted. "Me oleme neli sõpra, kes mängivad muusikat, mida me armastame. Kõik raske töö, mida me oleme teinud, kandis lõpuks vilja," kirjeldas ta oma emotsiooni.

Kuid mis oli ikkagi nende edu võti? "See on võistlus. Keegi peab ju tulema ka viimaseks, kuid siiski peaks keskenduma hoopis osalemisele ja oma muusika jagamisele maailmaga. Me ei tulnud siia võitma, me tulime oma muusikat näitama. Eurovision on suur ja väga tähtis platvorm selleks," selgitas Victoria andes mõista, et võit ei peaks koguaeg silme ees olema.