Skandaalse intervjuu teinud ajakirjanik: ma ei tahtnud printsess Dianale haiget teha

Martin Bashir ütles, et ei tahtnud kunagi printsess Dianale, Walesi printsessile haiget teha ning ei usu, et seda ka tegi, vahendas BBC.

Iseseisev uuring näitab, et Bashir kasutas pettust, et Dianaga intervjuu saada. Prints William usub, et intervjuu mõjutas tema vanemate läbisaamist ning viis lõpuks lahutuseni.

Rääkides The Sunday Timesiga ültes Bashir, et tunneb Diana poegadele, Cambridge'i ja Sussexi hertsogitele kaasa, aga eitab Williami väidet, et intervjuu suurendas Diana paranoiat, öeldes, et nad olid lähedased ja ta armastas teda.

Bashir rääkis, et juba 1990. aastat alguses ilmusid Dianast lood, mis olid salaja salvestatud kõnede abil saadud ning tema ei olnud selle allikaks. Bashir rõhutas, et Diana ei olnud kunagi intervjuu sisu pärast pahane ning nad jäid ka pärast selle avaldamist headeks sõpradeks.

Printsess isegi külastas Bashiri abikaasat lõuna Londoni haiglas, kui naine sünnitas nende kolmanda lapse.

"Kõik, mida me seoses intervjuuga tegime, oli nii nagu tema soovis. Alates hetkest, mil ta soovis paleed teavitada, millal see avaldub ning mis selle sisu on," rääkis Bashir.

Ajakirjanik kommenteeris ka Diana vennale, krahv Spencerile näidatud võltsitud pangadokumente. "Muidugi ma kahetsen seda, see oli vale. Aga see ei mänginud rolli. See ei mõjutanud Dianat, see ei mõjutanud intervjuud," usub Bashir.

Selle nädala alguses sõnas krahv Spencer, et skandaalse intervjuu tõttu jäi Diana ilma kuningliku pere turvameeskonnast. Ta usub, et kui turvameeskond oleks sel Diana surma päeval printsessiga olnud, siis oleks Pariisis toimunud skandaalset intervjuud olnud võimalik vältida.

"Ma ei usu, et mind saab paljude Diana elus toimunud asjade eest ning keeruliste olukordade, mis viisid teatud otsusteni, vastutama panna," ütles Bashir.

"Ma saan krahv Spenceri kommentaaride motivatsioonist aru, aga panna see tragöödia, kuningliku pere keeruline suhe meediaga ainult minu õlgadele ei ole mõistlik. Väita, et vaid mina olen süüdi, on põhjendamatu ja ebaõiglane."