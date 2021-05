Jube eksimus: patsiendil lõigati operatsiooni käigus ära vale jalg

Austria haigla teatas, et teisipäeval sooritatud operatsiooni ajal lõigati vanemal mehel ära vale jalg. Haigla nimetas seda traagiliseks veaks, kirjutas Too Fab.

Kliiniku meditsiinijuht Norbert Fritsch sõnas pressikonverentsi ajal: "Me peame leidma, kuidas see ebaõnnestumine, see viga, sai juhtuda. Soovin siinkohal avalikult vabandada."