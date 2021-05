Mihkel Raud keskendub taaskord muusikale ning tutvustas enda uut bändi

View this post on Instagram

Mihkel Raud on aastaid mitmel erineval rindel tegutsenud, kuid ometi tuli üllatusena tema Kroonika taskuhäälingus öeldu, et ta teenib kuus kümme tuhat eurot. See summa võeti üle ka teises taskuhäälingus "Mariiga õnnest."

"Neid töid, mida ma teen, on palju. Mul on pikk muusikakataloog, palju raamatuid. Need asjad lihtsalt hakkavad ühel hetkel leiba lauale tooma. Mõnikord on see sissetulek tõesti 10 000, teinekord isegi veidike rohkem. Samas järgmine kord jälle palju vähem. Ühte asja tehes ei ole võimalik minu ja sinu äris, Marii, sellist viiekohalist summat kuus teenida," lausub Raud, lisades, et ta ei võta seda sissetulekut iseenesest mõistetavalt, sest paljud tööd võivad kaduda n-ö päeva pealt.