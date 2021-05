15 AASTAT EUROVÕIDUST | Lordi klahvpillimängija elu keerdkäigud: nahaprobleemid, purunenud suhe ja tagasi tavatööle

Eurovisioni võit oli kindlasti ainukordne elus. "See oli nagu narkootikumid ja ekstaas. Laupäevaõhtul me võitsime ning pühapäeval lendasime juba tagasi Soome. Lennujaamas ootasid meid telekanal Yle juht Mikael Jungner ning peaminister Matti Vanhanen . Mul ei olnud aega isegi magada," meenutas Leena.

"Tundus nagu me oleksime lavadel, lennukis, autodes ja bussides olnud rohkem kui kodus või Soomes. Me kohutusime mõjukate inimestega, riigipeadega ja teiste kuulsustega. Teiste seas saime bändi Kiss liikmetega väga headeks tuttavateks," sõnas Leena.

"Meil olid ka kõrged kulud, aga me saime natuke tunda seda elu, kui me ei pea igat senti lugema. Ma sain osta peeneid riideid, tellida toateenindust ilma mureta ja teised sellised luksused. Ostsin ka mitmeid nipsasjakesi, mis on nüüd vaid mälestus," meenutas Porvoost pärit, aga nüüd Helsingis elav muusik.

"Tüütu oli see, et me ei tohtinud iseseisvuspäeval kostüümides lossis esineda. Kostüümid olid meie jaoks ülimalt olulised. Sellele tagasi vaadates segas see mind väga," ütles Leena.