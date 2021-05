Printsess Diana skandaalse intervjuu asjaolusid uurinud BBC ametnik pidi ameti maha panema

Lord Hall, kes oli BBC uudistetoimetuse juht ajal, mil Martin Bashir kasutas pettust, et Dianaga intervjuu saada, astus rahvusgalerii juhatuse esimehe kohalt tagasi, kuna tema jätkamine oleks tekitanud takistusi, vahendas BBC.

Uus sisejuurdlus näitab, et Lord Halli juhtimisel 1996. aastal tehtud juurdlus oli murettekitavalt ebaefektiivne.

Diana vend krahv Spencer on palunud politseil BBC tegevust uurida.

Politsei pressiesindaja Cressida Dick keeldus kommenteerimast, kas nad said krahv Spencerilt kirja, kes väidab, et tema õde oli väljapressimise ja pettuse ohver.

Selle nädala alguses teatas politsei, et nad vaatavad uut raportit, et näha, kas seal on paikapidavaid uusi asitõendeid, millega võimalik juurdlus alustada. Seni on nad kriminaalse uurimise vastu olnud.

Iseseisva uuringu läbi viinud lord Dyson leidis, et ajakirjanik Martin Bashir oli ebausaldusväärne ja ebaaus ning korporatsioon ei vastanud enda kõrgetele standarditele, kui neil intervjuu asjaolude kohta küsiti.

Uuringu käigus leiti ka, et Bashir rikkus tõsiselt BBC reegleid, kui võltsis dokumente, mida näitas siis krahv Spencerile, et intervjuu saada.

Pärast neljapäeval raporti avaldamist on Cambridge'i hertsog prints William süüdistanud BBC tema ema paranoia suurendamises ning vanemate vaheliste suhete rikkumises. Ka prints Harry on rääkinud valust, mida intervjuu põhjustas.

Lord Hall on rahvusgalerii eestkostja olnud alates novembrist 2019 ning temast sai juhatuse esimees juulis 2020. Enda tagasiastumise avalduses ütles ta: "Mul on väga kahju 25 aastat tagasi toimunud sündmuste pärast ning juhi roll on vastutus võtta."

Rahvusgalerii direktor Dr Gabriele Finaldi tänas lord Halli tema töö eest ning juhatuse aseesimees Sir John Kingman tunnistas, et on väga kahju, et Tony Hall lahkuma peab.

Skandaali tõttu astus tagasi ka intervjuu korraldanud Martin Bashir, kes ütles, et tema ei ole printsess Dianale kunagi tahtnud haiget teha ning ei usu, et see intervjuu oleks seda ka teinud.