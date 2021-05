Ettevõtja Raimo Kägu eritellimusega lipust: see on pühendatud kõikidele Teises ilmasõjas ellu jäänud meestele

"Sinimustvalge lipu tellisin võidupühaks ja see on pühendatud kõikidele Teises ilmasõjas ellu jäänud meestele, kes kõik on võitjad," seletab Raimo Kägu. "Minu isa sõdis näiteks Eesti Laskurkorpuses. Suure lipu pindala peaks olema suurem kui kõikide Eestis levitatavate Georgi lintide pindala kokku. See on minu väike panus sümbolitesse. Itaalia lipp sobib alati oma rõõmsate toonidega meie sinimust­valge kõrvale. Ilusad värvid ja ilusad inimesed sobivad alati hästi kokku!"