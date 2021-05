ENNE JA PÄRAST | 25 kilo kaotanud Kardo Treimann pihib: mul oli võimalus pärast lahutust täiesti põhjas ära käia

"See aeg on kindlasti olnud nõme ja keeruline, kuid olen suutnud kogu selle negatiivsuse suunata endale kasulikku, mitte hävituslikku käitumisse," tõdeb Kardo, kes on muu hulgas langetanud veerand oma endisest kehakaalust. Millised elumuutused on üheksa ja poole kuu jooksul aset leidnud, kuidas elas Kardo üle teate, et ekskaasal on uus mees ja kas tal endal on keegi näitsik silmapiiril, sellest loe mehe avameelsest pihtimusest Kroonikale.