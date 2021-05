Kas maailmakuulus räppar leiab endale unistuste naise? Tallinlanna pääses populaarse kohtingusaate finaali

Juba esimeses episoodis oli näha, et kaunis tallinlanna jäi kuulsale räpparile silma. Nad käisid kohtingul - mees viis Alisa sukelduma ja siis veealusesse restorani. "Kui te küsite, kas mulle Alisa meeldis, siis ta tõesti meeldis mulle. Temas on midagi ebatavalist," ütles Timati pärast nende esimest kohtumist.

Räppar on mitmel korral öelnud, et Alisa on talle muljet avaldanud ja seda on märganud ka teised saateosalised.