Euroopa rahvusringhääling: Itaalia laulja teeb koju jõudes narkotesti

Euroopa rahvusringhääling ehk EBU teatas juba eile õhtul, et hakkavad uurima, mis päriselt juhtus. Nüüd nad tegid avalduse, kus öeldakse, et Itaalia laulja Damiano David teeb kodumaale naastes narkotesti.

"Oleme teadlikud spekulatsioonidest videoklipi ümber, mis juhtus eile green roomis itaallastest Eurovisioni lauluvõistluse võitjatega. Bänd on tugevalt eitanud igasugust narkootikumide pruukimist ning nimetatud laulja teeb kodumaale naastes narkotesti. Nad palusid seda juba eile teha, aga EBU ei suutnud seda piisavalt kiiresti organiseerida," vahendas Eurovision.tv.

"Bänd, nende juhatus ja delegatsiooni juht kinnitasid, et green roomis ei olnud narkootikume ning selgitasid, et nende lauas läks klaas katki ja laulja püüdis seda koristada. EBU saab kinnitada, et laua juurest leiti kontrollidest teasti katkine klaas."