Staarisaate ohje hoiab taas Karl-Erik Taukar: läks õnneks, et Mihkel Raud ei hakanud minuga teleajalugu tegema

Mihkel Raud oli Taukari jaoks tore üllatus. "Ta on kaadrivälistel hetkedel väga soe ja empaatiavõimeline inimene. Mul läks muidugi ka õnneks, et ma seal ei fail'inud ja tal polnud põhjust hakata minuga teleajalugu tegema," sõnas ta.

TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur kinnitab, et telekanalil TV3 on au ja rõõm tuua just 25.juubeliaastal vaatajateni kaua ja elevusega oodatud Eesti suurima teleshow uus hooaeg. "Tegemist on saatesarjaga, mis on oluline nii Eesti tele- kui ka muusikaloos, pakkudes maailmatasemel meelelahutust ja olles kasvulavaks noortele andekatele lauljatele," ütles Signe Suur.