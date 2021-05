Sandra Ashilevi (34) ja tema elukaaslase Kristo Tederi (37) peres on juba kasvamas poeg Kris Prendon (12), kes rõõmustavat peagi sündiva venna üle. Sandra ütleb, et raseduse ajal on ta olnud aktiivne ja liikuv – osales ta ju Andrus Kivirähi näidendi "Eesti matus" põhjal tehtud mängu­filmis.