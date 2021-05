Ott Lepland riskis loomingu nimel tervisega: on näha, et mul hambad krigisevad!

Raadio Sky Plus stuudios rääkis Ott oma külmast kogemusest lähemalt. "Oligi täpselt nii, et kohe, kui kaamerad kinni läksid, lennati mulle suurte talvejopede ja tekkidega peale," selgitas ta.

"Kui ikka väga lähedalt vaadata, siis on videos näha, et mul hambad ikka krigisevad seal mõndades kohtades," lõõpis Ott.

Loo video autoriks on noorema põlvkonna särav täht Kateriine Krigul. "See on meie teine koostöö Otiga ning sukeldusin projekti suure sisemise põlemisega, sest Ott on väga hea "materjal", kellega koos vingeid asju teha. Temas on see "miski", võime olla pööraselt koomiline ning järgmisel hetkel rabada täieliku draamaklassikaga," kiidab Kateriine video peaosalist.