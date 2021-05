Pille Minev: ütlen alati julgelt kõigile, et saage lapsed hästi noorelt

"Vaatamata sellele, et tänapäeval saadakse lapsi palju hiljem, siis mina ütlen kogu aeg ja kõigile julgelt, et tehke need lapsed hästi noorelt, mõtlematult ja rumala peaga ära, sõltumata sellest, kas te jääte nende meestega kokku või mitte," rääkis tänavu 50. sünnipäeva tähistav Minev Vikerraadio saates "Käbi ei kuku…".

"See on ainuõige otsus, sest hiljem, kui teil tuleb mõistus pähe, siis tuleb nii palju mõtlemist, kahtlust ja kõhklust, sest siis sa hakkad mõtlema, et võiks teha karjääri, võiks olla majanduslik kindlustatus ja üleüldse, et kas ma jään selle mehega igavesti kokku või tuleb kusagilt järgmine," lisas ta.