Eesti juurtega kunstimaailma "paha poiss" Mark Kostabi sai üllatuspeo osaliseks

Ta õppis ülikoolis joonistamist ja maalimist. Aastal 1982 kolis ta New Yorki, kus asutas 1988. aastal Kostabi Worldi. See on stuudio, kus tema 20 või rohkem abilist maalivad umbes 1500 pilti aastas.

Ta on kujundanud ka ansamblite Guns N' Roses ("Use Your Illusion"; album sai nime Kostabi maali järgi), Ramones ("¡Adiós Amigos!"), Jimmy Scotti ("Holding Back the Years") ja Glinti ("Sound in Silence") plaadiümbriseid.