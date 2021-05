Itaalia eurovõitjad jõudsid kodumaale. Millal tehakse narkotest?

Eurovisioni võitjad tegid selle peale Instagrami postituse, kus ütlesid, et nemad pole kunagi kokaiini tarvitanud ning on valmis laskma end testida, sest neil pole midagi varjata.

"Oleme siin, et esitada oma muusikat ning oleme väga õnnelikud oma Eurovisioni võidu üle ja tahame tänada kõiki, kes meid toetasid. Rock'n'roll ei sure kunagi. Armastame teid."

Euroopa rahvusringhääling ehk EBU tegi pühapäeval avalduse, kus öeldakse, et Itaalia laulja Damiano David teeb kodumaale naastes narkotesti.

"Oleme teadlikud spekulatsioonidest videoklipi ümber, mis juhtus eile green room'is itaallastest Eurovisioni lauluvõistluse võitjatega. Bänd on tugevalt eitanud igasugust narkootikumide pruukimist ning nimetatud laulja teeb kodumaale naastes narkotesti. Nad palusid seda juba eile teha, aga EBU ei suutnud seda piisavalt kiiresti organiseerida," vahendas Eurovision.tv.

"Bänd, nende juhatus ja delegatsiooni juht kinnitasid, et green room'is ei olnud narkootikume ning selgitasid, et nende lauas läks klaas katki ja laulja püüdis seda koristada. EBU saab kinnitada, et laua juurest leiti kontrollides tõesti katkine klaas."