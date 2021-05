Ootamatult halvaks pööranud sündmuste jada toob Maire Elistele siiani pisara silma: "Teate, kui raske see on… Kõik algas palavikuga ja kuna see ei möödunud, pöördusime EMOsse. Mati jalutas sinna naerunäol ja keegi meist ei oleks arvanud, et sinna ta ka jääb kuni lõpuni."

Omal ajal tuntud ansamblis Collage laulnud Maire meenutab, mis legen­daarse saatejuhiga juhtus, kuidas on ta seejärel suutnud eluga toime tulla ja milline see oli Mati kõrval enam kui viiskümmend aastat.