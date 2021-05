Kethi Uibomägi uue ameti eel: plaanin Eeva Esselt nõu küsida

"Usun sellesse, et õpi parimatelt ja küsi, kui ei oska. Uudishimu ja motiveeritus on iga uue sammu astumisel olulised – see uus roll paneb mind meeldivalt seest põlema ning seda sisemist leeki on inimesel vaja, see kannab,“ ütles Uibomägi.

Ta lisas: "Hirmu otsesaate juhtimise ees mul ei ole, pigem tõuseb adrenaliin. Olen selleks ju kaua aega erinevatel lavadel valmistunud. Improviseerida oskan, küsimusi esitada oskan, kaameraid ei karda ja partneri tunnetus on olemas. Olen seda hetke oodanud!"

Eeva Esse alustas märtsis Kanal 2s omanimelise saatega "Esse", mille esimene episood juba palju negatiivset tähelepanu sai.

Esimeses saates olid külalisteks Eesti alternatiivmeedia eestvedaja Hando Tõnumaa, uudisteportaali Objektiiv.ee peatoimetaja Markus Järvi, Eesti Päevalehe ajakirjanik Kärt Anvelt ning viroloog Irja Lutsar.

Saate peamine teema oli valeuudised ning alternatiivmeedia. Esimeses saateosas tegi Eeva intervjuu Tõnumaaga, kes muu hulgas usub, et maa on lapik. Tal on see arvamus olnud juba pikalt ning tema Vikipeedia lehe kohaselt, mis on esitatud kustutamiseks, pidas ta 8. septembril 2017 Õhtulehes ka vastava debati füüsiku ja astronoomi Üllar Kivila vastu. Arutelu käigus ei esitanud Tõnumaa peaaegu mitte ühtegi fakti ega konkreetset argumenti, Kivila käsutuses oli aga hulgaliselt fakte, viiteid, kogemusi ning lihtsalt arusaadavaid katseid. Oma jutu mõtet tõestada üritades rebis Tõnumaa astronoomia raamatust välja pilte, mis tema arvates olid võltsid.

Kui pärast saadet pöörata pilk Facebooki, siis näeb seal ohtralt esimese episoodi tagasisidet. See on nii positiivne kui ka negatiivne, nagu selliste teemade puhul ikka.

Negatiivseid kommentaare jagasid paljud alternatiivse poole toetajad, kelle arvates oli saatejuht Eeva Esse liiga ülbe ja üleolev. "Väga üleolevalt suhtusite oma külalistesse. Väga paha oli vaadata, kuidas surute peale oma arvamust. Oleks võinud inimesed ära kuulata mitte kogu aeg vahele raiuda," kirjutas üks.