Mis juhtus? René Puura lahkus Karl-Erik Taukari bändist

"Oleme koos Renega otsustanud ühes bändis enam mitte jätkata. Pikk puhkus andis meile võimaluse rahulikult mõelda ja usume, et see on hetkel õige viis, kuidas edasi minna. Muidugi satume erinevates projektides koos lavale ka edaspidi ja neist üheksast aastast, kui koos bändi tegime, jäävad kustumatud mälestused. Soovime Renele mitte kunagi lõppevat R’n’Ri ja edu kõikides tegemistes!" kirjutas Taukar.

Ta lisas: "Karavan läheb aga meie kõigi jaoks edasi. Mul on hea meel teada anda, et jätkame põhikoosseisuna samuti neljakesi ning klahvpille mängib meie bändis edaspidi minu hea sõber ja suurepärane muusik ning produtsent - Tomi Rahula. Tsiteerides elavaid klassikuid: kuniks surm või loomingulised erimeelsused meid lahutavad. Tere tulemast bändi, Tomi!"

See ei ole sugugi ainuke projekt, millega Taukar tegeleb. Taukar on uus "Eesti otsib superstaari" saatejuht. "Tegemist on saatesarjaga, mis on oluline nii Eesti tele- kui ka muusikaloos, pakkudes maailmatasemel meelelahutust ja olles kasvulavaks noortele andekatele lauljatele. Saadet juhib loomulikult Eesti parim saatejuht ja TV3 superstaar Karl-Erik Taukar, kes on noortele nii inspiratsiooniks kui ka julgustuseks," ütles Signe Suur.