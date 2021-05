Bam Margera arvab, et "Jackassi" liikmed reetsid ta, kuid Steve-O lükkab selle ümber

Bam Margera ütles, et "Jackassi" pere reetis, hülgas ja jättis ta ning on nüüd Floridas, kus saab sellist abi, mida ta vajab, kirjutas TMZ.

"Jackassi" täht tegi pühapäeval pika video, kus süüdistas Johnny Knoxville'i ning režissööri Jeff Tremaine, öeldes, et nad kohtlesid teda halvasti.

Kui Bam filmi juurest vallandati, siis heitis ta samadele meestele ette, et nad kohtlesid teda nagu käpiknukku.

Steve-O'l sai sellest küllalt ning vastas sotsiaalmeedias Bami kisale: "Bam, need kaks inimest, keda sa väidad, et tegid sulle haiget, on need kaks, kes korraldasid sekkumise, mis mu elu päästis. Kõik pingutasid kõvasti selle nimel, et sind sellesse filmi saada, ning sina pidid vaid end mitte purju jooma. Aga sa oled seda ikka ja jälle teinud, nii lihtne see ongi. Me armastame sind just nii palju kui me oleme seda väljendanud, aga keegi, kes sind tõesti armastab, ei saa lasta sul haige edasi olla."

Margera, kes on mitu aastat olnud ka Eesti digikodanik, on videos silmnähtavalt mõjuainete all ning tarvitanud alkoholi. "Keda kotib, kas ma olen purupurjus või ei?" küsib mees video alguses.

Tema sõnul on ta täielikult kõrvale jäetud "Jackass 4" filmist, kuigi algselt pidi ta seal kaasa lööma. "Kui keegi hoolib minust, siis ta ei lähe seda filmi vaatama, sest ma teen ise palju ägedama versiooni, kui te saadaksite mulle lihtsalt dollari," väidab ta.

"Ma olen pidanud "Jackassi" pärast läbima viimase pooleteise aasta jooksul kuradi põrgu," ütleb Margera ning kirjeldab, kuidas ta pidi iga päev puhuma alkomeetrisse, et tõestada, et ta on kaine. Tema sõnul on ta pidanud varasemalt andma ka uriiniproove ning neelama antidepressante filmistuudio esindajate ees.

Margera jutust on ka aru saada, et karjääri jooksul teenitud raha on otsa lõppemas. Tema sõnul kulutas ta palju raha ka võõrutusravide peale lootuses, et teda kaasatakse septembris esilinastuvasse filmi. ""Jackass" oli minu jaoks kõik!" ütleb pisarsilmne staar videos.Väidetavalt nägi ta abikaasa Nikki pealt ka seda, kuidas filmistaar otsis internetist õpetust, kuidas nööriga poomiseks silmust teha.