KROONIKA 25 | Sünnipäevalaps Raivo E. Tamm esimesest teatritööst: mul polnud naise ja beebiga kuskil eladagi

KOOMIKU- JA TRAAGIKUGEEN on teinud Raivost publiku jaoks asendamatu näitleja. Kroonika

Täna on näitleja ja poliitiku Raivo E. Tamme sünnipäev. Taasavaldame selle puhul Tammega tehtud intervjuu, mis ilmus tänavu juunis Kroonika 25. sünnipäeva erinumbris.



Kui näitleja Raivo E. Tamm tehti Pariisi striptiisiklubis rahast lagedaks, loobus ta aastateks Prantsuse veinidest, kuid tema reisikirg ei kadunud. "Nähes, et kuhugi minnakse nii, et tolmujutt taga, tekib tahtmine samuti minna. Kui ei lähe, jääd ilma sellest, mis mujal on," sõnab Raivo, keda elu on erakordselt hoidnud ja kandnud kõrgele.