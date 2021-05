Süüdistustest puhas: Itaalia eurovõiduni viinud laulja narkotest oli negatiivne

Euroopa rahvusringhääling ( EBU ) kinnitas, et Itaalia laulja Damiano Davis ei tarbinud green roomis narkootikume, kirjutas wiwibloggs.

"Pärast süüdistusi green roomis toimunud tegevuse kohta Eurovisioni lauluvõitluse ajal, on Euroopa rahvusringhääling analüüsinud kõiki fakte, Itaalia delegatsiooni soovil, ning vaadanud olemasolevat videomaterjali. Täna hommikul sooritas Itaalia esindaja vabatahtlikult narkotesti, mis osutus negatiivseks," teatas EBU ametlikus avalduses.

"Green roomis ei tarbitud mingeid narkootikume ja me loeme teema lõppenuks."

"Me oleme pettunud, et võidu järgselt tekkinud alusetud spekulatsioonid varjutasid ürituse melu, lõpptulemust ja bändi. Soovime Måneskini veelkord õnnitleda ja soovime neile edu," lisati avalduses.