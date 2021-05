Kas ja millal võib mõnel Eesti telekanalil näha "Friends: The Reunionit"?

Esmalt uurisime ERRilt, et ehk on neil mõtteid sarja eriosa näitamisel. ERRi pressiesindaja Pille-Mai Helemäe tunnistab, et neil puuduvad otsesed plaanid antud sarjaga. Sellegipoolest annab mõnevõrra teise vastuse Kanal 2 esindaja Mari-Liis Veskus. Ta tõdeb, et Kanal 2 on olnud "Friendsi" koduks juba sarja algusaastest saadik: "Kanal 2 on olnud "Sõprade" koduks pea kakskümmend aastat ning ka ainuke telekanal Eestis, mis seda ülemaailmset hittsarja näidanud. Kindlasti kaalume võimalusi soetada ka see erisaade."