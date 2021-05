KUULA | Kuidas meeldib? Daniel Levi esitas eestikeelse versiooni tänavusest Eurovisioni võiduloost

Daniel rääkis "Ringvaatele", et jälgis laupäeval võistlust küll väikese ärevusega, kuid oli ise suhteliselt kindel, et võidab Šveits.

"Isegi eesti keeles ma ei saa aru, millest see laul räägib," naeris Viinalass ja lisas, et Leelo Tungal pidi tegema väga keerulist tööd, kuna tegemist oli looga, millel on väga tihe tekst ja kummaline sõnum.