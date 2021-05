Flirtiv foto suguelundist šokeeris Mihkel Rauda kõrvalsuhet lõpetama: mulle ju meeldivad naised, aga...

"Minu jaoks oli see jahmatav, sest ma ei olnud kunagi varem deitinud inimesega, kes pärast kolmandat või isegi teist kohtumist saadab mulle sõnumi, mis koosneb tema sootunnustest," selgitas mees.

"Ma olen väga liberaalne inimene ja mulle ju meeldivad naised ja nende suguelundid," naeris ta. "Aga päeval poejärjekorras seistes võtta välja oma telefon ja näha, et su tuttav inimene on saatnud sulle foto oma alakehast... See kuidagi nagu ehmatas mind," kirjeldas Mihkel, kes oli sündmuste toimumise ajal 50-aastane.