Tohoh! Legendaarne ööklubi leidis piirangute kõrval uue lahenduse: loodame, et kriis möödub peagi

“Uus baar asub kohe ööklubi Venus Club kõrval ning hakkab pakkuma ajaveetmise võimalust just enne klubisse minekut. Loodame, et kriis peagi möödub ning saame esimesel võimalusel uue koha täistuuridel avada ning loomulikult jätkata ka ööklubi tegevusega,” lisab Kardo.

Renari sõnul on uus avatav Venus Bar baar kõige õigemas tähenduses. Imelised kokteilid, hea vein, hubane atmosfäär ja baarmenid külaliste keskel. Kõik see kokku on mõnus melu, mida peab nautima.