Silvia tunnistab oma napis selgituses, et tõesti oid nad vahe peal lahku minemas, kuid nüüd tagasi koos ning ta ise püüab edaspidi oma avalikkusele jagatud emotsioone taltsutada: "Kuigi olen loomult isiksus, kes armastab jagada rõõmu ja muresid. See, mis vahepeal juhtus, oli, oleks tahtnud olla piisavalt tugev, et mitte nii rutakalt otsust teha. Igas suhtes esineb raskeid hetki. Me saime sellest üle, mis tugevdas meievahelist läbisaamist. On hämmastav, mismoodi elu õpetab armastust hoidma. Olen väga keerukas isiksus ning püüan õppida seda taltsutada. Tahan Marcelile toeks olla tema ettevõtmistes ning olen aru saanud, et olen ka tema elus väga olulisel kohal..."