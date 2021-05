MEENUTUSFOTOD | Tõnu Kilgas nii elus kui teatrilaval: säravast näitlejast armastatud lauljani

Aastatel 1984–2001 töötas Kilgas Estonias. "Eri Klas ja Arne Mikk olid kuulnud, et Tartus on päris andekas poiss, prooviks teda Estonias. Tulin Jüri Krjukovi dublandina tegema "Savoy balli". Krjukov oli seda etendust juba viis aastat teinud ja ühel hetkel ütles, et mängigu ma edasi, tema enam ei jõua," meenutas ta usutluses Postimehele 2012. aastal.