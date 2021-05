Tõnu Kilgase endine elukaaslane Katrin Karisma: ma ei saa...

Näitleja Katrin Karisma meenutas Õhtulehele, et suurepärane oskus seltskonda koos hoida oligi just see, millega Kilgas ta ära võlus. "Tõnu võis valetada, nii et suu suitses, aga see kõik oli nii lahedalt ja hoogsalt esitatud, et kellegi jaoks ei olnud oluline, kas jutul ka tõepõhja all oli."