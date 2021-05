Mart Sander: kirjutasin Tõnule rolli, mis jäigi täitmata

"Olen temaga töötanud nii lavastajana kui lavapartnerina. Huvitaval kombel olin ma temaga laval koos olles ise just neis rollides, mida Tõnu varasemates lavastustes ise mängis – Boni „Silvas“ ja Mustafa „Savoy ballis“. Paar korda ta isegi mainis, et vaat kui huvitavalt sa selle või teise episoodi lahendasid, oleks ka pidanud kolmkümmend aastat tagasi samamoodi tegema," meenutas Sander.

"Tema jaoks ei olnud „vanema põlvkonna“ rollidesse liikumine probleem; pigem ta nautis võimalust olla laval koomiline vanatoi, jäädes ise alati Kilgaseks, kelle kaubamärk oli sportlik elegants ja suurilmalik sarkasm. Mul oli väga hea meel, et sain ta aastal 2010 „Estoniasse“ tagasi kutsuda ja kahte lavastusse head rollid anda. Kirjutasin talle ka rolli „Litsidesse“, kuid kuidagi läks nii, et ta graafik ei lubanud osaleda. Ütles ikka, et küll jõuab, teeme järgmises hooajas. Kahju, et Tõnuga järgmist hooaega enam ei tule...," lisas Sander.