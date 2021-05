Tõnu Kilgase tütar Ellen: aitäh, kallis isa, et oled olnud just selline nagu olid

"Täna ei ole kurvastamise päev... on seiklusrohkete, ilusate, humoorikate, säravate hetkede meenutamise päev. Kellel meenuvad parimad seigad isaga koosveedetud aegadest või üldse mälestused, võite neid siin jagada. Aitäh, kallis isa, et oled olnud just selline nagu olid nii kaunis, särav, humoorikas, kirglik, töökas ja andekas," kirjutab Ellen enda Facebooki lehel.