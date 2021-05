Ilusüstide kuninganna Marju Karin maskikandmise kohustuse lõpust: olen harjunud hambaid mitte pesema

"Ilusüstid on hea lahendus mitmel põhjusel: need annavad kiiresti soovitud tulemuse ning on võrreldes invasiivsete meetoditega leebemad, väiksema riskiga ja kiirema taastumisajaga. Loen oma tööd hästi õnnestunuks, kui klient vaatab end peeglist ja tunnistab, et näeb värskem välja. Sageli kuulevad kliendid teistelt reaktsiooni: "Sa näed puhanud ja hea välja!” Arvan, et välimuse kohendamisel ei peaks eesmärk ilmtingimata olema enda õigest vanusest noorem välja näha, vaid just värske ja puhanud. Vanus on ju elutarkus, seda ei pea häbenema ega varjama,” arvab Marju.