Kevin Spacey süüdistaja on näitleja uue filmirolli pärast vihane

2017. aastal kerkisid Kevin Spacey kohta üles seksuaalvägivalla ja väärkohtlemisega seotud süüdistused ja ta kaotas töö mitmetes filmi- ja seriaaliprojektides. Näiteks lõpetas Netflix temaga koostöö ja ta kaotas rolli populaarses seriaalis "House of Cards", vahendas Kinoveeb.

Üks süüdistajatest oli Anthony Rapp ning ta oma avalduse teatavaks tegi, tuli Kevin Spacey geimehena kapist välja. "Mul on olnud suhteid nii naiste kui meestega. Olen armastanud mehi terve oma elu ja valin, et elan nüüd geimehena."

Ja ta ei olnud ainus. 1995. aasta filmi "Outbreak" võtetel töötas mitmeid noori mehi, kes olid seal, et näitlejaga seksida. Kuid ta ei läinud sellega kunagi politseisse ega andnud näitlejat kohtusse.

"Mida kuradit?" oli Ebenhochi esimene reaktsioon, kui ta kuulis, et Spacey on taas saanud tööd. Tema palkamine on absurd, eriti veel filmi juures, mis räägib peaaegu samal teemal, millest Spacey süüdistatakse.